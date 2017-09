Montoro apuesta por reformar la financiación autonómica pero avisa de que no se logra "a base de llorar"

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha reafirmado la apuesta del Gobierno para sacar adelante la reforma de la financiación autonómica y que se haga "cuanto antes" porque "el primero que tiene prisa" es el propio Ejecutivo, aunque ha indicado que es necesario un acuerdo, que "no se consigue a base de hacer tirones, a base de hacer declaraciones públicas todo el día o a base de llorar".

En la Interparlamentaria que el PP celebra en Alboraya (Valencia), ha dicho que precisamente llorar es "lo que hacen algunos políticos en esta tierra, que no hacen otra cosa que llorar, que no tienen otro discurso". "Yo siempre les pregunto: ¿El día que se os quite el motivo por el que llorar qué vais a hacer?", ha cuestionado.