Misterios sin resolver del Banco Popular

“Este proceso se tiene que dotar de transparencia porque si no se puede dar una impresión que es falsa”. José María Roldán, presidente de la patronal bancaria AEB cree que es necesario que se conozcan más detalles sobre qué pasó con el Banco Popular . “Hablando de una situación compleja, que no es puntual, sino que viene de largo y que cada vez era más complicada”, ha comentado durante su participación en un seminario organizado por la APIE y el BBVA en la Universidad Menéndez Pelayo.

¿El banco Popular cayó por una crisis de liquidez o de solvencia? La primera opción sería un problema puntual, la segunda, un problema que viene de largo. El ministro de economía, Luis de Guindos se inclina la versión de la liquidez . “La resolución del Popular no es consecuencia de la falta de solvencia sino de la retirada de depósitos”, aseguro el martes en Santander.

Aristóbulo de Juan, ex director general del Banco de España, no está acuerdo: era una cuestión de insolvencia. En su opinión los problemas del Banco Popular arrancan con la mayor quiebra de la historia: la de la constructora Martinsa Fadesa en 2008. “No se aborda la insolvencia hasta que no se quedan sin liquidez y está en los periódicos.” Esta versión pone en entredicho el papel de los supervisores.