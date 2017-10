Miles de personas llenan la plaza Universitat en contra de las cargas policiales

Miles de personas han llenado este martes al mediodía la plaza Universitat de Barcelona en una concentración pacífica contra la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el 1-O, en el marco de la jornada de paro general en Cataluña.

Los manifestantes, mayoritariamente jóvenes, han lucido 'esteladas' y han mostrado numerosas pancartas, muchas de ellas con lemas dirigiéndose a la Unión Europea, como 'Europe, help us' ('Europa, ayúdanos'), 'Europe, where are you?' (Europa, ¿dónde estás?) y 'We had a dream called Europe, that's not it, Juncker' ('Teníamos un sueño llamado Europa, no es esto, Juncker').