(Ampl.) Los Master en Management de IE y Esade, entre los 10 primeros del mundo, según 'Financial Times'

El Master in Management de IE Business School ocupa la tercera posición este año en el ranking mundial que elabora 'Financial Times', y se convierte en el número uno de España, por delante de Esade, que ocupa el octavo lugar, de Eada, que se sitúa en el 37, y del Institut Químic de Sarrià, que sube 35 posiciones y se sitúa en el 43.

Por su parte, Esade ha puesto en marcha el Master in Science in Business Analytics (MIBA) para formar nuevos perfiles capaces de combinar la tecnología con la estrategia, el marketing, las finanzas y las operaciones, y transformar la organización. Para ello, sus participantes visitan a Silicon Valley para encontrarse con los directivos de las más destacadas empresas del sector digital.

Además, a partir de este año, tanto los estudiantes del MIM de Esade, como los del nuevo MIBA y el resto de Masters of Science Programmes in Management (MSc), Masters in Business Administration (MBA) y de Bachelor of Business Administration (BBA) de la escuela tendrán la oportunidad de ampliar su formación en el entorno digital gracias al acuerdo firmado con Ironhack, el centro de referencia internacional en formación de desarrolladores web.