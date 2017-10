Mango abandonó la Cámara de España en 2015 y lo desvincula de cuestiones políticas

Mango abandonó a finales de 2015 la Cámara de Comercio de España, de la que formó parte en su fundación, y la compañía presidida por Isak Andic ha desvinculado esta decisión de "cuestiones políticas", ha asegurado en un comunicado.

No obstante, el grupo de moda catalán nunca llegó a formalizar su ingreso como miembro porque no abonó en noviembre de 2015 la cuota necesaria para serlo: "No ha dejado de ser miembro porque nunca formalizó su entrada".