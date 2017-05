Madrid lanzará un programa para atraer empresas que quieran salir de Londres por el Brexit

Un programa de actividades promocionará Madrid como emplazamiento para empresas y entidades que deseen trasladarse del Reino Unido a la capital por ser "referencia social, cultural y económica" de los principios de la Unión Europea.

Villacís ha señalado que "si Madrid no levanta la no y pide impulso, no le va a venir solo". "He visto cómo se van oportunidades: dicen que no a Madreat, al Mercado de Legazpi... no he visto nada en lo que hayan dicho hemos creado esto para hacer empleo", ha criticado.