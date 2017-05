Madrid y Barcelona están entre las 15 ciudades del mundo con más marcas internacionales

EUROPA PRESS

Madrid y Barcelona se encuentra entre las 15 ciudades del mundo con mayor presencia de marcas internacionales en 2017, según el informe 'How Global is the Business of Retail?' elaborado por la consultora CBRE.

Según este informe, el 42,4% de las marcas presentes en Madrid son extranjeras mientras que, en Barcelona, este porcentaje es del 39,8%.

Este estudio ha analizado el panorama del comercio al por menor en 55 países y 166 ciudades confirmando el atractivo de España como país receptor y exportador de marcas de moda y distribución.

De este modo, Madrid y Barcelona ocupan respectivamente el puesto 12 y 15 de ciudades del mundo con mayor presencia de operadores internacionales, por encima de otras como Milán u Osaka, habiéndose incrementado el porcentaje respecto al año pasado en ambos casos.

"La recuperación del consumo y las buenas perspectivas económicas han animado a los operadores globales a ampliar sus planes de expansión en España. La creciente demanda por locales en las principales arterias comerciales de las ciudades unida a la escasez de oferta, está provocando la ampliación de las zonas de mayor afluencia a calles colindantes a estos ejes" ha comentado el director nacional de Retail de CBRE España, Gonzalo Senra.

En total, 29 nuevas marcas globales abrieron al menos una tienda por primera vez en nuestro país, lo que lo convirtió en el 16º mercado más atractivo para los planes de expansión de los operadores, por encima de otros países como China.

Además, España es el séptimo país que más marcas nacionales exporta al extranjero, un ranking que lidera Estados Unidos. No obstante, es destacable que 7 de los 10 mayores mercados de exportación de firmas de moda y distribución sean europeos.

LA EXPASIÓN POR REGIONES Y TIPOLOGÍAS

El 89% de las ciudades analizadas en todo el mundo vivieron la entrada de una nueva marca. Sin embargo, la actividad de los 'retailers' se incrementó un 2%, en comparación con el incremento del 3,1% del año anterior, lo que indica cierta desaceleración en la actividad.

Por su parte, Hong Kong ha sido el mercado más atractivo para las marcas, mientras que 10 ciudades europeas se han colado en las primeras posiciones.

En cuanto a la tipología de operador más activo, esta ha variado según la región. En este sentido, las marcas de lujo y moda han sido los que más se han expandido en América, mientras que en Europa, Oriente Medio y África las más activas han sido las de moda de rango medio y las de ropa especializada, como la deportiva. Por su parte, en Asia Pacífico han dominado los operadores de café y restauración.

Por otro lado, mientras que los 'retailers' de Europa, Oriente Medio, África y Asia Pacífico se están concentrando en sus mercados domésticos, los americanos se están concentrando en su expansión por Europa y Asia.

De hecho, Europa fue la región preferida por las marcas globales, con 43% de ellas abriendo nuevas tiendas en Europa en comparación con el 35% de 2015. Mucho de este interés ha venido por las propias marcas europeas, que han priorizado los planes en Europa.