Justicia europea cree que Schweppes no tiene derecho exclusivo en España si comparte el control de la marca

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha afirmado este martes que Schweppes S.A. no puede invocar el derecho exclusivo de explotación en España frente a la comercialización de botellas procedentes de Reino Unido, donde la marca es propiedad de Coca-Cola, si la marca se encuentra bajo un control único entre ambas compañías y si Schweppes S.A. puede determinar los productos en los que se coloca la marca en Reino Unido y controlar su calidad.

Las conclusiones del abogado general Paolo Mengozzi, que no son vinculantes de cara a la futura sentencia del TUE pero que se siguen en la mayoría de los casos, proponen los criterios para determinar si la sociedad Schweppes S.A., filial española de Orangina Schweppes, puede invocar el derecho exclusivo de explotación sobre la marca 'Schweppes' en España para impedir que la sociedad Red Paralela importe o comercialice botellas de tónica 'Schweppes' procedentes del Reino Unido, donde la marca es propiedad de Coca-Cola.

Así, Schweppes S.A. considera que la importación procedente de Reino Unido es ilegal porque las botellas de tónica no han sido fabricadas y comercializadas por ella misma o con su consentimiento, sino por Coca-Cola, que no tienen ningún vínculo con el grupo Orangina Schweppes. Además, sostiene que el consumidor no será capaz de distinguir la procedencia empresarial de las botellas.