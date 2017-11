Junta andaluza intentará convencer a EE.UU. de que no es posible imponer arancel a la importación de aceitunas

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha afirmado este miércoles que "vamos a trabajar para convencer al Gobierno americano de que no es posible hacer lo que pretende" en relación con el arancel a las importaciones de aceitunas maduras procedentes de España.

Jiménez Barrios, que ha asistido a la clausura de la Feria de Negocio Internacional IMEX-Andalucía 2017, y tras preguntas de los periodistas, ha sostenido que "creo que hay que confiar primero en el trabajo que la comisión Europea de la mano del Gobierno de Andalucía y de España están haciendo para procurar que eso no se lleve a la práctica".

En este sentido, ha recordado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, este pasado martes, en visita a Bruselas, "ya se puso en contacto con la comisaria del ramo y vamos a trabajar intensamente para que eso no sea tal y como se ha apuntado".

Para Jiménez Ramos, "no tiene lógica; desde nuestro punto de vista jurídico y técnico no es así tal como se cuenta y vamos a trabajar para convencer al Gobierno americano de que no es posible hacer lo que pretende".