Joaquín Pérez, nuevo líder de USO: "El sindicalismo está desprestigiado porque no hay pluralidad"

Denuncia la "desventaja brutal" de su sindicato respecto a CC.OO. y UGT y pide reformas legales para situar a USO "donde le corresponde"

El nuevo secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO), Joaquín Pérez, considera que el desprestigio que padecen los sindicatos en España se debe a que "no existe pluralidad", pues es un terreno dominado por CC.OO. y UGT, sin que se permita una "verdadera alternativa" al "bisindicalismo".

Pérez, en una entrevista con Europa Press, señala que, aunque USO es el tercer sindicato en España, con más de 11.000 delegados sindicales, "no ocupa el lugar que le corresponde" y sus siglas no son conocidas en muchos lugares.

Pérez admite que no es una tarea sencilla dada la actual legislación, que no beneficia a su sindicato, pues "no puede competir en igualdad de condiciones" con CC.OO. y UGT. Para eliminar "esta desventaja brutal", el nuevo dirigente de USO reclama cambios legales en materia de elecciones sindicales y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.