Italgas hará una oferta vinculante por los activos de Gas Natural en Italia antes de finales de septiembre

Italgas presentará una oferta vinculante por los activos de Gas Natural Fenosa en Italia antes que de concluya este mes de septiembre, según indicó el consejero delegado de la compañía, Paolo Gallo.

No obstante, esta fase para la presentación de ofertas no vinculantes no se cerrará hasta finales de este mes de septiembre, cuando se llevará a cabo un proceso de 'due diligence' y se procederá a la criba para dejar las ofertas vinculantes. Así, no se tomará una decisión respecto al proceso de desinversión hasta el último trimestre del año.