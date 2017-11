El nuevo sistema del IVA suma 50.000 contribuyentes y gestiona 1.100 millones de facturas por 950.000 millones

La Agencia Tributaria reduce en 12 días los plazos medios de devolución del IVA a los contribuyentes del nuevo sistema

Estas cifras de reducción de los plazos de devolución, de más del 20% en septiembre y octubre con respecto a los mismos meses del año pasado, se circunscriben a los casos de solicitudes que no requieren de un control más pormenorizado y al colectivo inscrito en el Régimen de Devolución Mensual del impuesto ('Redeme'), dado que sobre los no inscritos en el Redeme aún no hay datos interanuales comparables porque sólo pueden solicitar la devolución a final de enero próximo.