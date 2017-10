Hacienda ve "suficiente" la información que aporta, tras la petición de AIReF de más datos sobre el déficit

Hacienda agilizará la publicación del informe sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda y regla de gasto de las CCAA

Asimismo, tanto en el informe sobre la actualización del Programa de Estabilidad como en el de Presupuestos, la AIReF puso de manifiesto que la falta de consideración de la posición relativa de cada subsector en materia de ingresos y gastos, unida al no reconocimiento del superávit local en el proceso de fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria de los distintos niveles de gobierno, origina importantes disfunciones en la aplicación de la LOEPSF.

En lo que se refiere a la fijación del objetivo del Estado, Hacienda ha indicado que la formulación del límite de gasto no financiero debe ser consecuente con el objetivo de estabilidad. La AIReF aclara que la recomendación no se refiere a la aprobación del límite de gasto no financiero del Estado que, efectivamente, debe de ser coherente con el objetivo de estabilidad, sino a la distribución del objetivo total entre los distintos subsectores.