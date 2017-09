Hacienda mejora la horquilla salarial para funcionarios hasta un 7,9% en tres años

La nueva propuesta salarial oscila entre el 5,34% y el 7,95% en el próximo trienio, pero los sindicatos lo siguen viendo "muy insuficiente"

Sin embargo, los sindicatos lo siguen viendo "muy insuficiente" al no permitir recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de crisis, que cifran en entre un 13% y un 20%, por lo que trasladarán su rechazo en la Mesa General para la Negociación de las Administraciones Públicas, convocada para este jueves a las 16.00 horas y no descartan movilizaciones si no se alcanza un acuerdo. De hecho, CSIF da por cerrada la negociación, mientras que UGT y CCOO siguen viendo la oferta "muy insuficiente".