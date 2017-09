De Guindos niega que la situación en Cataluña afecte a los mercados financieros

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha negado que la situación de Cataluña haya afectado a los mercados financieros y ha valorado que la prima de riesgo se estaba reduciendo "bastante" este miércoles.

"Desde el punto de vista del mercado financiero no hay ningún impacto", ha señalado el responsable económico en declaraciones a los medios previas a su intervención en el VIII Encuentro Financiero organizado por el diario 'Expansión' y KPMG, en las que ha negado que el tema catalán haya echado para atrás a algún inversor.

Para De Guindos, esta es una situación "de 'impasse'" que "se solventará". "Estoy convencido de que Cataluña va a seguir formando parte de España, Europa y la zona euro", ha indicado De Guindos, para quien la región "no va a tener que abandonar el euro en absoluto". "No me imagino una Cataluña fuera de Europa, de España y de la zona euro"; ha añadido.