Guindos dice que la respuesta del Gobierno al Govern está "a la altura del reto planteado"

Asegura que un ministro de Economía de la UE "bastante relevante" ha mostrado su apoyo al Gobierno español

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado este viernes que la respuesta del Gobierno al proyecto independentista del Govern catalán está "a la altura del reto planteado", al mismo tiempo que ha afirmado que un ministro de Finanzas "bastante relevante" de la UE ha trasladado el apoyo de su gabinete a la actuación del Ejecutivo español, aunque no ha detallado quién ha sido.

Además, De Guindos ha señalado que un ministro de Finanzas "bastante relevante" del bloque comunitario le ha trasladado el apoyo de su Gobierno al Ejecutivo español, aunque no ha detallado la identidad del mismo. "Esas cosas no se cuentan", ha argumentado, después de opinar que se trata de un "sentimiento generalizado" entre los responsables económicos de los Estados miembros.

En concreto, ha explicado que es una consecuencia surgida tras el incumplimiento que se ha producido "cuando han dicho que no estaban certificando que el procedimiento presupuestario garantizaba que no había ningún tipo de financiación de actuaciones que tuvieran que ver con el referéndum".

"No es una intervención, no se intervienen las funciones, en absoluto", ha defendido el ministro, para después añadir que se hace es "controlar los pagos".

EL GOBIERNO NO ENTRARÁ EN PROVOCACIONES

En cualquier caso, el ministro de Economía ha garantizado que el Gobierno español "no va a entrar en provocaciones" y ha subrayado que "va a hacer lo que tiene que hacer", y "lo primero y más importante es proteger al conjunto de la sociedad catalana".

En este sentido, ha destacado que Cataluña es una economía "importantísima" para España y "España es importantísima para Cataluña", al mismo tiempo que ha reiterado que "cualquier tipo de veleidad independentista, que no va a ocurrir, que no va a suceder, tendría un coste enorme" económico para la sociedad catalana. "Por tanto el Gobierno no va a dejar que esto ocurra", ha dicho.