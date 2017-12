De Guindos cree que Centeno será "un buen presidente" del Eurogrupo

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado estar "muy contento" por el hecho de que su homólogo portugués haya sido elegido para asumir el liderazgo del Eurogrupo, al tiempo que ha afirmado que hará "una muy buena labor" y será "un buen presidente".

"Le he mostrado mi apoyo siempre y creo que va a ser un buen presidente. Lógicamente, a todo el mundo que me ha preguntado le he dicho que estaba convencido de que el señor Centeno va a hacer muy buena labor", ha manifestado tras participar en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo).