De Guindos afirma que no se ha identificado "ningún tipo de deslocalización" en Cataluña

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado este miércoles que desde el Gobierno no se ha identificado "ningún tipo de deslocalización" en Cataluña por el desafío independentista, porque "no hay ningún inversor racional que considere que el escenario de independencia se vaya a producir".

No obstante, ha añadido que estas agencias también dicen que no es el escenario central y ha afirmado que "no va a ocurrir la secesión y no habrá independencia de Cataluña".