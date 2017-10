De Guindos acusa al Govern de "rebelión contra el Estado de derecho" y espera que vuelva "el sentido común"

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado este martes que el desafío independentista de Cataluña es "una rebelión contra el Estado de derecho", al mismo tiempo que ha confiado en que "vuelva el sentido común" y ha asegurado que la respuesta del Gobierno español "será la adecuada".

"Esto no es un tema de independencia sí o independencia no, es una rebelión contra el Estado de derecho y el Estado de derecho es la base no solamente de la convivencia en España, sino también de la convivencia en Europa", ha expresado a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) en Luxemburgo.