El Gobierno no descarta "nada" en Cataluña pero "no entrará en provocaciones"

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado que el Gobierno de España no descarta "nada" ante el desafío independentista en Cataluña. No obstante, ha dihco que actuará con "prudencia, moderación y proporcionalidad" y que no va a "entrar en provocaciones" que "es lo que quieren (los independentistas) para generar victimismo".