De Guindos dice que el Gobierno tiende la mano a la Generalitat para dialogar "dentro de la Constitución"

Asegura que el Gobierno no puede aceptar un referéndum ilegal

Ha pedido que desde el Govern se cumpla la legalidad para facilitar el entendimiento, y ha reiterado que la voluntad de diálogo del Ejecutivo de Mariano Rajoy "siempre ha estado, no solo lo estará después del día 1 de octubre, sino que ha estado presente en los últimos meses; aunque para dialogar debe haber alguien que quiera dialogar".

En relación al referéndum convocado por el Govern para el 1 de octubre, De Guindos ha asegurado que el Gobierno "no puede aceptar un referéndum ilegal porque supondría que se pone del lado de la ilegalidad, y eso no lo va a hacer".

"Estoy convencido de que no habrá referéndum, y los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional harán frente a cualquier situación", y ha descartado que en los próximos días se vivan capítulos de violencia en Cataluña.

Preguntado por la posibilidad de pensar un nuevo sistema de financiación autonómico, el titular de Economía ha recordado que esta propuesta ya se planteó en la Conferencia de Presientes: "Carles Puigdemont no estuvo presente. Eso es un indicativo", ha sostenido.

De Guindos también ha clarificado que no conoce ningún caso de empresa que no haya invertido en Cataluña por la situación actual, y ha celebrado que no se han producido riesgos ni en los mercados de capitales ni en la prima de riesgo.