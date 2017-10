Goirigolzarri defiende que un sistema bancario "sólido" tiene que ser rentable

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha defendido este miércoles que la banca debe esforzarse en ser más rentable, ya que "para que un sistema financiero sea sólido tiene que ser rentable", y si no se encontrará "infracapitalizado" y "no podrá financiar a la economía".

Goirigolzarri ha reconocido que, en el pasado, algunos gestores de banca han tenido "conductas intolerables" que "han afectado a la imagen de la banca", aunque ha señalado que este tipo de prácticas actualmente "no se están dando" y es necesario evitar que ocurran en el futuro.

En su opinión, los causantes de estas "conductas intolerables" deben "pagar por ello y pasar por los juzgados", aunque es necesario "pensar en el futuro". "No podemos estar permanentemente mirando al pasado, permanentemente lanzando una sombra de interrogaciones sobre cómo esta actuando la banca española", ha apuntado, ya que estas cuestiones "no permiten mirar al futuro" y llevan a tomar decisiones que en el corto plazo son aplaudidas, pero en el largo no son buenas para la economía.