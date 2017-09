El Gobierno aprueba mañana los Presupuestos para 2018, con una rebaja del IRPF para las rentas bajas

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de mañana viernes la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2018, para lo que cuenta con el apoyo de sus socios de investidura y Nueva Canarias y espera lograr de nuevo el de PNV, aunque el partido vasco asegura no estar dedicando "ni un segundo" a las cuentas públicas ante la situación en Cataluña.

No obstante, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, señaló el miércoles que "la gravedad de la situación" en Cataluña centra la actividad política y que el PNV no está dedicando "ni un segundo" a asuntos como los Presupuestos. El Gobierno tampoco se ha dirigido a ellos porque sabe que en este momento no les "preocupa" este asunto, según Esteban.