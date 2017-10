El Gobierno podría apartar a Junqueras de su cargo e intervenir ingresos autonómicos de Cataluña con el 155

El Ejecutivo se encargaría de la prórroga de los Presupuestos de Cataluña de 2017 para el año 2018

El Gobierno podría intervenir la totalidad de los ingresos de Cataluña, incluidos los ingresos autonómicos que no controla por el momento y que suponen alrededor del 20% de los recursos totales de la comunidad, y podría apartar de su cargo al vicepresidente y consejero de Hacienda y Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras, si finalmente el Ejecutivo llega a aplicar el artículo 155 de la Constitución, en caso de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no aclare si ha declarado unilateralmente la independencia de la comunidad autónoma antes del jueves a las 10 horas o responda en afirmativo.

A finales del mes pasado Hacienda también acordó la no disponibilidad de crédito de la Generalitat de Cataluña en el gasto de los servicios no fundamentales de esta comunidad autónoma, que afecta a unos 4.500 millones de euros, después de que venciese el plazo de 48 horas que el Gobierno dio a Puigdemont para que realizara un acuerdo de no disponibilidad de esa parte del Presupuestos que afecta a servicios no fundamentales.