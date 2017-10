La Generalitat celebra que el paro que apoya el propio gobierno catalán está siendo masivo

Seguimiento masivo en funcionarios que dependen del Govern y pequeño comercio, pero no en la industria y grandes centros comerciales

La Generalitat ha celebrado el seguimiento masivo del paro convocado por la Mesa per la Democràcia y que cuenta con el apoyo del Gobierno catalán. Asimismo, ha valorado de forma positiva los pactos que se han realizado entre empresas y trabajadores para secundar los paros.

Bassa ha tasado en un 70% el seguimiento del paro en el sector público y ha dicho que la gente "no va al trabajo con normalidad", y no ha concretado qué coste tendrá que los funcionaros que dependen de la Generalitat no hayan ido a trabajar.