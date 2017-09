Funcionarios y Hacienda cerrarán la próxima semana la subida salarial para 2018, tras el aplazo de los PGE

CSIF advierte de que el Gobierno complicará los Presupuestos si no mejora su oferta a los funcionarios

CSIF advierte de que el Gobierno se va a complicar a sí mismo los Presupuestos de 2018, tras haber retrasado una semana su aprobación, si no me jora su oferta salarial a los empleados públicos. El sindicato iniciará una ronda de contactos con las diferentes formaciones políticas de la oposición, también con aquellas que, como PNV y Ciudadanos, facilitaron la aprobación de los anteriores Presupuestos.

En una nota, CSIF critica que la posición del Gobierno sobre los salarios de los empleados públicos no ha permitido el acuerdo. Hacienda ofrece una subida del 1,5% para el próximo año que "impide la recuperación del poder adquisitivo", y además se niega a negociar la jornada de 35 horas, según el sindicato.

"Si el Gobierno no eleva su oferta salarial, se va a complicar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado", advierte CSIF, que ha logrado acercamientos en materia de empleo público para ampliar el proceso de estabilización de empleo interino y la práctica eliminación de la tasa de reposición. No obstante, considera que todavía no es suficiente.