El Frob pide cinco años de cárcel para Rato por ocultar la situación de la entidad en su salida a Bolsa

Como el fiscal, pide el archivo para Bankia y reclama a los acusados que le indemnicen por el coste de los juicios de los inversores

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que ejerce la acusación particular, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que abra juicio oral contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato --para quien solicita cinco años de prisión-- y otros tres exaltos cargos porque ocultaron "de manera consciente" la situación de la entidad en su salida a Bolsa en 2011 y reclama que les indemnice por los procedimientos civiles instados por los inversores que perdieron dinero con el debut bursátil.

Reconoce que la contabilidad del Grupo no puede calificarse de materialmente falsa porque no se vulneró la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias del Banco de España pero resalta que "no contribuyeron a que la imagen fiel de la entidad luciera adecuadamente".