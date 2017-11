Freixenet se replanteará trasladar la sede social de Cataluña en función del resultado del 21-D

El presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, José Luis Bonet, ha anunciado que en función de los resultados de las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre, el consejo de la compañía votará la conveniencia de trasladar la sede social fuera de Cataluña.

Además, ha afirmado que la aplicación del artículo 155 ha puesto "el freno" a una "dinámica que no se sabía dónde iba y fuera de lo normal" por medio del cese del Gobierno, el "cerrar el Parlament" y poner las urnas y "decir al pueblo catalán a votar: Esto es lo democrático, votar con garantías no como lo que ocurrió el 1 de Octubre que fue una movilización pero no un referéndum; porque sin garantías democráticas las urnas no valen".