Fomento evita que los fondos buitre le 'quiten' la autopista R-2, que será liquidada y rescatada

La abogada del Estado no acude a la junta de acreedores de la vía y evita que haya 'quorum' para votar propuestas

La junta de acreedores del proceso concursal de la autopista, prevista para este martes, no ha podido votar propuesta alguna, dado que no logró 'quorum' suficiente al no acudir el representante del Estado, titular del grueso de la deuda, la procedente de las expropiaciones.