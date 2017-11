Ferrmed reivindica mejoras comerciales entre China y la UE a través de la red ferroviaria euroasiática

Ferrmed, el 'lobby' que impulsa el Corredor Mediterráneo, ha reivindicado este miércoles en Bruselas una mejora "significativa" de los procesos comerciales y manufactureros entre China y la Unión Europea mediante una red ferroviaria euroasiática "competitiva" que enlace los 'hubs' estratégicos de las regiones socioeconómicas chinas y europeas.

La asociación ha organizado en el Parlamento Europeo la conferencia 'Key Corridors, Main Terminals and Train Features in the Silk Road Railway Network', un evento que ha contado con más de 300 representantes de gobiernos, empresas e instituciones, según ha explicado en un comunicado.