Fernández Ordóñez asegura que el miedo a disparar el déficit retrasó la inyección de recursos a la banca

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha justificado que la decisión de minimizar la utilización de recursos públicos para abordar la crisis financiera se debió al miedo de disparar el déficit público y a la "delicada situación de las finanzas públicas", pero que esta estrategia "multiplicó y dilató el trabajo de reestructuración".

En ella, Fernández Ordóñez ha aseverado que "España no estaba preparada" para la crisis de sus sitema financiero, pues las herramientas con las que contaba "no servían", ya que la normativa no estaba adaptada a las exigencias de resolución "ni contemplaba que las cajas iban a crear problemas".