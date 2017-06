El FMI cree que el objetivo de superávit primario griego acordado con Luxemburgo no es adecuado a largo plazo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de que el objetivo a largo plazo de superávit primario de Grecia acordado por las autoridades comunitarias de un 2% del Producto Interior Bruto (PIB) a partir de 2022 "no es adecuado" y mantiene su postura de la importancia de un mayor espacio fiscal.

Finalmente, añadió que el acuerdo al que finalmente se ha llegado no es al que el FMI hubiera preferido, ya habría querido tener capacidad de aplicación y aprobación directa de las medidas, si bien señaló que aún así continúa basándose en sus principios.

"Los dos pilares fundamentales para el FMI son las reformas y el alivio de la deuda, de manera que aunque se haya llegado a un principio de acuerdo no quiere decir que se haya dejado de lado ningún objetivo", señaló Rice.

"Se han demostrado avances relativos en cuanto a la deuda, pero todavía no se ha llegado al nivel que pedimos, de forma que si no se lograra el objetivo no se podría avanzar", explicó. Sin embargo, concluyó que después del verano Grecia podría encontrarse en una "posición sostenible".