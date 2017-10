El Eurogrupo no aborda la situación de Cataluña e insiste en que es un asunto "interno"

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) no han abordado la situación de Cataluña en la reunión que han mantenido en Luxemburgo y han reiterado que se trata de una cuestión "interna" de España.

"No hemos discutido Cataluña, no se han hecho preguntas y el ministro español no sacó el tema", ha asegurado en una rueda de prensa el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem , al término de la reunión que ha tenido lugar en Luxemburgo.