Eulen impulsa su internacionalización en Latioamérica con la mirada puesta en Colombia y Perú y adquisiciones

María José Álvarez, sobre la corrupción: "Dos no bailan si uno no quiere"

"Somos una empresa familiar y para nosotros no es fácil normalmente integrar socios", ha señalado Álvarez, quien ha reconocido que la empresa, cuyo primer salto al exterior fue a Brasil y Arabia Saudí en los años 70, cometió algunos errores en el inicio de su internacionalización al "copiar y clonar" su sistema de negocio.

En su opinión, internacionalizar una empresa no significa implantarse en un país, es llevar el 'core business' y adaptarlo.

Durante su intervención, la presidenta de Eulen ha afirmado que la corrupción es un problema generalizado, no solamente en Latinaomérica, y ha afirmado que hay que terminar con ella, porque "no hace más que pervertir el mercado" y no es beneficioso para ninguna empresa.