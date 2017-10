Enagás ve un 'spin off' de su negocio internacional como "un buen camino" para la compañía en el futuro

El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha asegurado que la posibilidad de llevar a cabo una segregación de su negocio internacional y dar entrada a un gran socio financiero o industrial es "sensata" y podría ser "un buen camino" para la compañía en los próximos años, aunque ha subrayado que ahora mismo el grupo "no está proactivo" en esta cuestión.

No obstante, Llardén subrayó que el grupo ahora "no está proactivo" respecto a la posibilidad de un 'spin off' de su negocio internacional, a pesar de que es una idea que en los últimos tiempos les están trasladando los bancos internacionales para poner en valor estos activos y buscar algún tipo de socio.