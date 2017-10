Draghi (BCE) aporta calma a los mercados a la vez que levanta el pie del acelerador

No se descarta una subida de tipos en el cuarto trimestre de 2018, aunque lo más probable es que espere hasta 2019

No obstante, en la rueda de prensa posterior a la reunión del BCE, el presidente de la institución, Mario Draghi, subrayó que en caso de un empeoramiento de las perspectivas económicas, el banco central "está listo para aumentar el volumen y/o la duración del programa", defendiendo la flexibilidad del mismo ante la potencial escasez de deuda disponible, así como el compromiso de la entidad para cumplir su mandato.

Asimismo, reconoció que esta decisión sobre la recalibración del programa de compras "no fue unánime", ya que algunos miembros del Consejo eran partidarios de fijar un final o al menos señalarlo, mientras una "gran mayoría" prefirió mantener un final abierto. "El programa de compras no tiene un final preestablecido y no terminará de golpe", apuntó.