Constancio (BCE) apoya una mayor acomodación monetaria al no existir presiones inflacionarias convincentes

Asegura que no existen burbujas de activos generalizadas en la eurozona

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Vítor Constancio, cree que, a pesar de la recalibración de las políticas iniciada por la entidad, aún es necesario un tiempo de acomodación monetaria, ya que no existen presiones inflacionarias convincentes ni se prevé que aparezcan en un futuro inmediato.

Así lo ha señalado el economista portugués durante su intervención en la vigésima conferencia sobre banca 'Euro Finance Week' celebrada en Fráncfort, donde ha sostenido que las presiones inflacionarias no se han materializado aún y tampoco se prevé que existan en un futuro inmediato, mientras que la inflación subyacente ha aumentado solo "moderadamente" en los últimos meses sin mostrar signos convincentes de una tendencia sostenida al alza.

"En general, las presiones sobre los precios siguen siendo moderadas y la trayectoria de la inflación sigue condicionada a un apoyo continuo de la política monetaria", ha asegurado el experto. En este sentido, ha señalado que las presiones de costes internos, especialmente en los mercados laborales, siguen siendo moderadas, mientras que la fuerte fase de reflación mundial --proceso por el que se provoca artificialmente una subida en los precios en una recesión mediante la estimulación de la masa monetaria-- prevista finalmente no se ha materializado.

De cara al futuro, la mejora pronosticada en los mercados laborales o en la economía en general, producirán un mayor crecimiento de los salarios nominales y, por tanto, una mayor inflación, aunque asevera que todo este proceso depende todavía de una forma muy significativa del apoyo de la política monetaria. "Todavía no es autosuficiente y, por lo tanto, debemos ser pacientes y persistentes", ha indicado.

Asimismo, Constancio ha justificado las medidas de política monetaria del BCE al señalar que se han situado en línea con las políticas previamente adoptadas por otros bancos centrales importantes como la Reserva Federal (Fed) estadounidense, aunque en la zona euro la recuperación de la crisis haya sido más lenta y larga en la eurozona, y sostiene así que no se ha tratado de un "experimento económico".

Sin embargo, Constancio ha asegurado que estos riesgos finalmente no se han materializado. "Claramente, esto no se ha materializado, ya que no hay una sobrevaloración generalizada de los activos en la zona euro", ha indicado.