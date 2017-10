Consejero andaluz dice que Planeta sería "muy bienvenida" si va a Andalucía, pero espera que no tenga que irse

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, cree que el Grupo Planeta "sería muy bienvenido" si plantea mudar su sede social de Cataluña a Andalucía, aunque espera que "las circunstancias sean tales que las empresas no tengan que marcharse" de Cataluña.

No obstante, si ha resaltado la "enorme vinculación" del grupo con Andalucía, de forma que "la familia Lara tiene con Andalucía un fortísimo vínculo, por el origen del fundador del Grupo Planeta, y además José Manuel Lara Bosch ha mantenido importantes conexiones con Andalucía, patrocinando el Premio Fernando Lara".

"Hay conexiones muy fuertes y si el grupo considera la cuestión, serán muy bienvenidos y Andalucía estaría muy interesada", ha aseverado el consejero, quien, no obstante, considera que "no es el momento de pensar en esta cuestión desde la perspectiva egoísta, sino que esperamos que las circunstancias de Cataluña sean tales que las empresas no tengan que irse".