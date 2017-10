El Congreso pide al Gobierno que lleve al Pacto de Toledo un nuevo acuerdo con sindicatos sobre pensiones

Unidos Podemos, PDeCAT y PNV apoyan la moción del PSOE para garantizar el poder adquisitivo de estas prestaciones

El texto acordado insta al Gobierno a "reanudar urgentemente" el diálogo con los interlocutores sociales con el fin de acordar una estrategia concreta de medidas que aseguren que las pensiones contributivas "sigan cumpliendo su papel de sustitución adecuada de las rentas de activo" y que las no contributivas "posibiliten unas rentas dignas y suficientes". "Todo ello", subrayan, en un marco de equilibrio financiero que garantice la viabilidad del sistema".

Por último, también ha incluido la reprobación manifiesta al Gobierno por su veto a la proposición de ley del PSOE, que buscaba que los pensionistas beneficiarios de una prestación no contributiva, y que convivieran con familiares de segundo y tercer grado de consanguinidad en una residencia o centro para mayores, no dejaran de percibir su pensión por no considerarse esta convivencia como unidad familiar.