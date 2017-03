Ciudadanos quiere saber si el Gobierno incluirá a ayuntamientos y comunidades en su auditoría del gasto

Ciudadanos quiere saber si la auditoría del gasto de la administración pública que tiene comprometida con el Gobierno incluirá también el gasto de ayuntamientos y comunidades autónomas, y si este se limitará a 2017 o también a ejercicios anteriores.

Para ello, la formación naranja ha registrado una batería de preguntas en el Congreso, a las que ha tenido acceso Europa Press, y en las que su portavoz económico, Toni Roldán, se interesa por este proceso de revisión del gasto público que, a su juicio, debería eliminar duplicidades administrativas y contener "el gasto superfluo".

Roldán señala que esta "revisión integral e independiente del gasto público" --conocido por Ciudadanos como 'spending review'-- no sólo estaba incluido en el acuerdo de investidura de Mariano Rajoy, sino que el propio Gobierno hizo referencia a ella en el último Plan Presupuestario 2017 remitido a Bruselas. En virtud del pacto con el PP, este análisis de las cuentas públicas debería ser realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

EL CONGRESO YA INSTÓ AL GOBIERNO A HACERLO

Precisamente, la formación naranja preguntó en la pasada sesión de control al Gobierno por esta auditoría del gasto. Concretamente, su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, encomendó al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, a "actualizar su discurso".

Montoro defendió que desde 2011 el Gobierno ha reducido el gasto público del 45,8% del PIB al 42,5% en 2016, y que el Ejecutivo confirmó a Bruselas la realización de esta revisión. No obstante, Girauta replicó que su partido no era "tan optimista" por los esfuerzos realizados hasta entonces, advirtiendo que "la vaca de la clase media no da más leche".

El Congreso, a través de su Comisión de Hacienda, ya aprobó una iniciativa en la que instaba al Gobierno a llevar a cabo la auditoría; fue una una proposición no de ley del Partido Popular sobre la calidad del gasto público, que fue aprobada con el visto bueno de PSOE y Ciudadanos, tras incluir estos últimos una referencia al demandado 'spending review'.