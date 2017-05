Ciudadanos pregunta al Gobierno cómo afrontará la destrucción de empleo que traerá la robotización

Ciudadanos quiere saber si el Gobierno cuenta con un plan para afrontar la previsible pérdida de puestos de trabajo que conllevará el avance de la robotización en la economía productiva y si ha reflexionado sobre los efectos que tendrá en España este proceso.

Como referencia, los diputados de la formación naranja aluden al artículo académico de los investigadores de la Universidad de Oxford Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne 'The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?' ('El futuro del trabajo: ¿Cómo afectará la robotización al empleo?').