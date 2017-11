Citi destaca que la rápida reducción de la deuda de Telefónica reducirá la presión del mercado en 2018

La entidad ve "insostenibles" en el medio plazo los precios de MásMóvil en fibra, que están provocando una "intensa" competencia

En este sentido, añade que esto no quiere decir que el balance del grupo tenga "flexibilidad", pero destaca que el flujo de caja está mejorando pese a estar en niveles ya relativamente elevados, al mismo tiempo que la venta de Telxius proporcionará un nuevo alivio a la deuda en el cuarto trimestre de 2017.

Sin embargo, no cree que este escenario sea "sostenible" en el medio plazo, ya que MásMóvil no cuenta con activos para tener un efecto disruptivo en el mercado y los costes mayoristas que tiene no le permitirán mantener su actual ritmo de ofertas.