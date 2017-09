El Círculo de Empresarios alerta de "la ralentización en consumo e inversión" en Cataluña

Asimismo, ha subrayado que la falta de seguridad jurídica que genera estar en una comunidad "donde los propios políticos hacen incumplir la ley y proponen que no se cumpla, genera una enorme inseguridad", especialmente cuando los empresarios tienen "bastante dificultades".

En cualquier caso, ha vuelto a defender que es "absolutamente esencial" que el Estado de Derecho "funcione y se garantice" en Cataluña, ante unos dirigentes y unas instituciones que "han decidido interpretar las leyes a su manera y, no solamente incumplen la legalidad vigente, sino que presumen de ello e incluso incitan a la población a incumplir las leyes". Ante estos comportamientos, Vega de Seoane cree que "no hay otra que lo que se está haciendo: actuar con gradualidad pero con mucha firmeza".

En cualquier caso, espera que los poderes del Estado no tengan que "ir subiendo el diapasón" y utilizar nuevas medidas. "Con todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí es absolutamente fundamental utilizar todos los medios con gradualidad", ha remarcado Vega De Seoane, que confía en que las implementadas hasta el momento sean suficientes para garantizar el Estado de Derecho, que es "lo prioritario ahora mismo".

En este sentido, Vega de Seoane ha aclarado que "nadie está enfadado por las ideas que tiene la gente", sino que "lo que no nos gusta es el procedimiento, que quieran imponer ideas, incumpliendo las propias reglas que ellos tienen y con comportamientos que nos recuerdan a tiempos muy tristes en la historia de España".

En todo caso, Vega de Seoane considera que "no podemos quedarnos quejosos, echar la culpa al Gobierno y no hacer nada", sino que "en tiempos de grandes cambios la sociedad civil se debe movilizar y vertebrar". Frente al pronunciamiento de Fomento del Trabajo, ha señalado que en Cataluña hay una "enorme tensión" que hace que "muchos empresarios no quieren echar leña al fuego y están en una actitud más prudente".