China defiende ante Trump que la globalización es "irreversible"

El presidente de China, Xi Jinping, ha asegurado ante los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico reunidos en la localidad vietnamita de Danang que la globalización representa una tendencia irreversible, subrayando la necesidad de trabajar para que esta sea más inclusiva y equilibrada, mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, reiteró su mensaje de 'America First'.

"El desequilibrio comercial actual no es aceptable. No culpo a China ni a cualquier otro país por aprovecharse comercialmente de EEUU pues sus representantes solo están haciendo su trabajo. Me hubiera gustado que la anterior Administración en mi país hubiera hecho algo visto lo que sucede. No lo hicieron, pero yo lo haré", declaró el presidente de EEUU.