Chema Alonso (Telefónica) afirma que Telefónica dotará de "moral" a Aura, su cuarta plataforma

El responsable de datos de Telefónica, Chema Alonso, ha remarcado que la compañía quiere dotar de "moral" a su cuarta plataforma 'Aura', que se lanzará en España en los próximos meses, con el objetivo de poder ofrecer a los clientes un servicio más adaptado al uso que realizan.

Por ejemplo, ha apuntado que hoy en día, al no tener todos los datos del uso que hace una determinada persona de los servicios de Telefónica, no pueden saber si está pagando por tarifas que no está consumiendo o su ha perdido un teléfono móvil y no lo está utilizando.