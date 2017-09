Cepyp denuncia falta de voluntad política para corregir la penalizacón "abusiva" en la jubilación anticipada

La Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas (Cepyp) ha denunciado este jueves que existe "falta de voluntad política" para corregir los "abusivos, arbitrarios e injustos" coeficientes reductores que se aplican sobre la pensión de quienes se han jubilado de manera anticipada.

Cepyp recuerda que estos coeficientes no se concibieron para penalizar o generar un quebranto ecónomico a las personas que adelantan su jubilación, sino para repartir, entre el mayor número de años, la cantidad total que habrían percibido de jubilarse a la edad ordinaria de 65 años. La idea era que el coste de estas jubilaciones para el sistema de la Seguridad Social fuera neutro.

No obstante, según Cepyp, los coeficientes reductores no sólo no mantienen ese efecto neutro, sino que resultan "abusivos" y suponen una penalización "vitalicia" para los afectados.