Cepesca defiende el modelo europeo de garantía de unas condiciones de trabajo decentes para el sector

EUROPA PRESS

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha defendido este martes el modelo europeo para garantizar unas condiciones de trabajo decentes en el sector durante el evento 'Vigo Dialogue on Decent Work in Fisheries and Aquaculture', impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), según ha informado en un comunicado.

En concreto, el secretario general de Cepesca y presidente de ICFA (International Coalition of Fisheries Association), Javier Garat, ha recordado que la totalidad de los países miembros de la coalición (Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Islandia, Noruega, Japón, Taiwán, Perú, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, Francia y España) mantiene un compromiso decidido con la sostenibilidad, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también social y económico.

En este sentido, Garat ha reclamado como representante de ICFA promover la utilización de los instrumentos internacionales para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU). "Unas buenas condiciones a bordo de los buques deben ser un elemento fundamental en la política pesquera a escala global", ha señalado.

La patronal europea Europêche, que representa a 80.000 pescadores y 45.000 barcos, firmó en 2013 un acuerdo con los interlocutores sociales que se ha traducido en una Directiva de la UE, que persigue que los estados miembros ratifiquen e implementen el Convenio 188 en sus respectivos países. Así mismo, Europêche ha desarrollado varios proyectos con ETF dirigidos a mejorar la seguridad a bordo y extender las actividades de prevención de riesgos laborales.

Por otro lado, y teniendo en cuenta la importancia de su dimensión exterior, la flota pesquera europea también promueve la ratificación del Convenio 188 más allá de la UE y participa en distintos foros organizados por la ONU, FAO, la OIT y la Santa Sede.

En lo que se refiere a España, Cepesca lleva años trabajando en la mejora del diálogo social y las condiciones a bordo. Con estos objetivos, Cepesca firmó el año pasado con los sindicatos UGT y CCOO el primer acuerdo marco de prevención de riesgos laborales y la salud laboral de los trabajadores.

Este acuerdo, que se alinea con los objetivos que establece la Estrategia Española de Seguridad y Salud Laboral 2015-2020, se aplica en todos los barcos que faenan en caladeros nacionales y también a los tripulantes contratados en España por empresas españolas que operan en el exterior y a los que trabajan en empresas mixtas reguladas.

Cepesca también ha recordado que el sector pesquero español es uno de los más comprometidos del mundo en la erradicación de prácticas laborales no amparadas por el Convenio 188.

El secretario general de Cepesca, Javier Garat, ha finalizado su intervención apelando al diálogo como la "única vía posible" para impulsar la colaboración y mantener la cohesión, tanto en la acción como en los objetivos de armadores y trabajadores del sector para garantizar unas condiciones laborales dignas a bordo de los buques y contribuir así a su competitividad y reconocimiento internacional.