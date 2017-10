COAG señala el "año catastrófico" para la aceituna de mesa por la sequía y los bajos precios

La organización agraria COAG ha advertido este viernes del "año catastrófico" para la aceituna de mesa, ya que "los precios y la sequía están llevando al borde de la ruina a muchos agricultores" según va avanzando la campaña de verdeo.

En una nota, COAG-A ha detallado que la pluviometría en septiembre ha sido negativa en todas las zonas de verdeo, alrededor del 60% de la aceituna ya no es verdeable por el agostamiento del fruto y por el poco calibre que tiene. "La situación puede agravarse si no llueve en 20 días, porque en ese caso no se podrían aprovechar ni siquiera para aceite. Muchos olivos de las comarcas más tempranas ya están tirando el fruto", ha alertado.