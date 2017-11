La CNMV advierte sobre cuatro chiringuitos financieros en Irlanda, Luxemburgo y Dinamarca

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de la existencia de cuatro entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversión en Irlanda, Luxemburgo y Dinamarca.

Concretamente, el supervisor irlandés ha advertido que las entidades Global Financial Protection Commission (USA) y Maxwell Financial Services (USA) no están registradas y, por tanto, no pueden operar en servicios de inversión.