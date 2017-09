La CNMV advierte de una treintena de 'chiringuitos' financieros en seis países europeos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de la existencia de una treintena de entidades no registradas en sus homólogos europeos de Italia, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda y Países Bajos y que, por tanto, no están autorizadas para ofrecer servicios de inversión.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha alertado sobre las entidades B4Markets LTD ('www.b4markets.com') y Iforexx24 LTD Charles van Deursen ('www.iforex24.com').